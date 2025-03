Vendita record per una villa in Costa Smeralda,oltre 160 milioni

Vendita record a Romazzino, in Costa Smeralda: il prezzo di una prestigiosa proprietà immobiliare, oltre 160 milioni, è il più alto in Italia. La residenza fu acquistata negli anni '70 da Henry Ford II, nipote del fondatore del noto brand automobilistico, con un progetto firmato da Luigi Vietti, per poi essere ceduta nel 1974 ad Ahmed Zaki Yamani, ex ministro del petrolio saudita. A curare la transazione è stata Italy Sotheby's International Realty.

La villa si estende lungo 350 metri di fronte al mare su una superficie di 2,3 ettari. Si tratta del bene con il più alto valore immobiliare della Costa Smeralda, secondo per valore in tutta la Sardegna dopo Villa Certosa, la residenza estiva della famiglia Berlusconi a Porto Rotondo. Stile mediterraneo, la casa comprende 28 camere da letto e 35 bagni.

E naturalmente ampie terrazze vista mare con accesso privato a due spiagge, due pontili a uso privato, tre piscine, giardini fioriti e spazi attrezzati su una superficie di circa 23.000 mq a garanzia di una totale privacy.



