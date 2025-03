Un cartellone unico per i riti della Settimana Santa in Sardegna

I riti religiosi della Settimana Santa, con tutto il loro fascino e mistero, riuniti in un unico cartellone regionale, il terzo legato ai grandi eventi dell'Isola. L'assessorato regionale del Turismo guidato da Franco Cuccureddu li ha messi a rete e ha destinato 500mila euro per una promozione unitaria e coordinata degli appuntamenti, capaci di attirare i flussi turistici oltre alla stagione balneare nei grandi centri, come nei comuni costieri e nelle zone interne.

Ancora più quest'anno, complice la Pasqua molto alta che cade il 20 aprile, unita alla concentrazione di feste e ponti, come quello del primo maggio, che predispone ai viaggi. "Si registra infatti già un trend positivo per le prenotazioni alberghiere - ha sottolineato Cuccureddu - mentre attendiamo i dati sull'extra alberghiero e sui voli che arriveranno 15 giorni prima. Ma si preannunciano più che positivi". In campo mirate azioni di marketing sia tradizionale che in modalità digitale e sostegno alla comunicazione e alla salvaguardia degli antichi riti.

Una Settimana Santa allargata: dal 13 aprile, la Domenica delle Palme alla Pasqua e fino al 21 aprile, la Pasquetta, spazio ai suggestivi rituali sacri di forte valenza culturale e identitaria, da valorizzare e tutelare. Sono 13 i Comuni, dal nord al sud della Sardegna coinvolti, ognuno con una propria specifica tradizione e rituali di fortissimo impatto: in Gallura Aggius, sempre al nord Alghero, Bosa, Castelsardo, Sassari, i centri del nuorese Desulo, Oliena, Tonara, poi ancora, Oristano Cagliari, Gonnosfanadiga, Iglesias, Villamassargia. Tra preghiere, antichi canti devozionali, suggestive processioni, fiaccole per rievocare i momenti significativi della passione, morte in croce e resurrezione di Cristo.

"La Settimana Santa in Sardegna è soprattutto fede e senso di comunità dove paesi e interi quartieri delle città si raccolgono in preghiera e partecipano attivamente alle celebrazioni, rinnovando rituali che si ripetono identici da secoli. Si tratta di riti antichissimi ricchi di fascino", afferma l' assessore del Turismo, Franco Cuccureddu. Secolari tradizioni, anche di origine spagnola, si fondono con la religiosità popolare locale per dar vita a riti, processioni e momenti corali di grande forza espressiva. In primo piano le processioni dei Misteri, i toccanti riti della deposizione dalla croce (Su Scravamentu), il giorno di Pasqua (Pasca Manna) e l'incontro tra il simulacro di Gesù risorto e la Madonna (S'Incontru). Un ruolo centrale lo ricoprono le locali Confraternite che curano le sacre rappresentazioni della passione di Cristo e sfilano coi loro abiti di rito, intonando canti religiosi in latino e sardo, le cui origini risalgono in alcuni casi al Medioevo. Il lunedì di Pasquetta in tutta l'Isola sarà un susseguirsi di eventi di spettacolo in piazza, concerti, animazione musicale e sportiva, intrattenimenti culturali, mostre, pic-nic musicali e numerose altre manifestazioni all'aria aperta.



