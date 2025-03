La fiera Promo Autunno prepara la settima edizione a Sassari

Promo Autunno, la fiera regionale del nord Sardegna, prepara la settima edizione e si espande, quest'anno durerà un giorno in più.

La manifestazione che mette in vetrina le attività produttive dell'isola è stata presentata alla Camera di commercio di Sassari dal patron della Pubblicover, Claudio Rotunno, organizzatrice dell'evento, affiancato dal presidente dell'ente camerale, Stefano Visconti, dal vicesindaco di Sassari, Pier Luigi Salis, e dal presidente di Promocamera, Francesco Carboni.

La fiera si svolgerà per quattro giorni, dal 17 al 20 ottobre, come sempre negli spazi di Promocamera, nella zona industriale Predda Niedda. Qui su un'area espositiva di 8mila metri quadrati si concentreranno gli stand delle imprese sarde di tutti i settori produttivi: dall'agroalimentare all'artigianato, dall'arredo e design all'industria, alla gioielleria, auto, energia, tecnologie, e servizi per i cittadini e per le aziende.

"I nostri imprenditori rappresentano un elemento fondamentale per lo sviluppo dell'economia che ci impegniamo a valorizzare e promuovere, anche con iniziative di successo come appunto Promo Autunno", ha detto Stefano Visconti.

"Con la settima edizione Sassari si conferma capitale dell'innovazione e della crescita economica delle imprese sarde.

Il nostro obiettivo è di offrire alle aziende sarde una piattaforma ideale per lanciare nuovi prodotti, fare networking e incrementare la visibilità a livello regionale e nazionale", ha spiegato Rotunno.

Anche l'edizione del 2025 si caratterizzerà non solo come vetrina per le aziende, ma anche come luogo di incontri, convegni, dibattiti sui temi dell'economia, concentrandosi quest'anno in particolare su innovazione e sostenibilità.





