Il Sud sul podio del clima migliore, nel 2024 vince Cagliari

Il Sud sale sul podio delle città italiane dove nel 2024 c'è stato il clima migliore. Al primo posto c'è Cagliari, al secondo Napoli, medaglia di bronzo a Salerno, Brindisi e Agrigento nelle due posizioni successive. È il responso della quarta edizione dell'Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha preso in considerazione i capoluoghi di provincia italiani.

"Le città del Sud sul mare hanno beneficiato della brezza estiva e di pochi giorni di pioggia - spiega sul Corriere della Sera Lorenzo Tedici, meteorologo responsabile media di iLMeteo.it -. Il Nord è stato penalizzato dagli eventi estremi e dalle abbondanti precipitazioni. L'eccesso di caldo estivo ha fatto precipitare nella classifica le città della Pianura Padana, con Brescia in ultima posizione. Le grandinate e alluvioni, inoltre, hanno molto penalizzato il risultato del Nord".

Per ognuno dei capoluoghi di provincia sono stati confrontati 17 parametri, ora dopo ora, giorno per giorno, a partire dal 1° gennaio 2000 fino al 31 dicembre 2024, anche grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale . In tutto sono stati analizzati oltre 402 milioni di dati.

"Al Nord è stato un anno estremamente umido, a Milano ci sono state 111 giornate di pioggia con il 58% di precipitazioni in più. Da febbraio a metà aprile sono caduti 420 millimetri di pioggia, record dal 1776", illustra Mattia Gussoni, meteorologo di iLMeteo.it. Il dato delle regioni settentrionali è interessante perché il 2022 fu estremamente siccitoso. Si è passati in breve tempo da un anno con 400 mm di pioggia a uno con 1.600 mm.

Poi c'è qualche dato inaspettato. Cremona e Reggio Calabria: la città lombarda è al primo posto per il caldo africano con 58 giorni. A Reggio, invece, si sono registrati 129 notti tropicali, cioè con temperature mai sotto i 20 gradi.



Sindaco Zedda, 'città posizione privilegiata in Mediterraneo'

"Cagliari gode di una posizione privilegiata al centro del Mediterraneo, un elemento che sta invogliando turisti e sempre più persone, famiglie e professionisti di diversi settori, dall'innovazione tecnologica all'economia del mare, dalla cultura allo sport, non solo a visitare ma anche a scegliere di vivere nella nostra città". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Cagliari Massimo Zedda in merito alla classifica dell'Indice di vivibilità climatica del Corriere della Sera in collaborazione con iLMeteo.it che ha incoronato Cagliari come la migliore in Italia.

