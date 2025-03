Estate 2025 sarà da record per gli aeroporti di Alghero e Olbia

Si annuncia una summer 2025 da record per gli aeroporti del nord Sardegna. La stagione che partirà il 30 marzo è stata presentata oggi all'aeroporto Riviera del Corallo dai rappresentanti delle società di gestione degli scali di Alghero e Olbia.

Collegamenti e posti disponibili saranno in aumento: sei milioni di possibili prenotazioni (+3% rispetto al 2024) e un network di 89 destinazioni e 154 collegamenti, di cui 105 internazionali e 49 domestici.

Questo con 11 nuove destinazioni e due nuove compagnie aeree, con un totale di 43 vettori partner che collegheranno il nord Sardegna a 26 Paesi.

Ad Alghero si prepara quella che i gestori dello scalo definiscono "la miglior stagione della sua storia": 36 collegamenti, 15 nazionali e 21 internazionali che collegheranno l'aeroporto Riviera del Corallo con 15 Paesi europei.

Sul fronte domestico, Ryanair collegherà Alghero a Bari, Bergamo, Bologna, Catania, Milano Malpensa, Napoli, Palermo, Pescara, Pisa e Venezia.

Volotea offrirà i collegamenti per Torino, Verona e inaugurerà la nuova rotta per Firenze. Queste si aggiungono ai voli in continuità territoriale per Roma Fiumicino e Milano Linate, operati da Ita Airways.

Per i collegamenti internazionali, Ryanair volerà verso Bruxelles, Francoforte e Monaco, Londra Stansted, Cork e Dublino, Katowice, Bratislava, Barcellona e Madrid e Budapest.

Volotea introdurrà la rotta per Bordeaux e quella per Parigi Orly, mentre Wizz Air collegherà con Bucarest, Budapest e Sofia.

Infine con Air Serbia si potrà volare verso Belgrado.

L'aeroporto di Olbia farà ancora la parte del leone con 118 collegamenti, di cui 84 internazionali e 34 domestici, operati da 40 compagnie aeree per 22 Paesi.

Sei le nuove rotte che saranno inaugurate: EasyJet attiverà le nuove rotte Edimburgo e Zurigo, nuovo collegamento con London City sarà eseguito dalla sussidiaria di British, Ba Cityflier. La compagnia tedesca Condor attiverà il collegamento con Norimberga, mentre la compagnia Air Corsica collegherà per la prima volta Olbia e la Corsica con voli di linea diretti per Figari.

I collegamenti con la penisola verranno ampliati grazie a Ita Airways che nel picco estivo collegherà Olbia con Torino, rafforzando così l'offerta annuale del vettore Volotea su questa rotta.

Inoltre Lufthansa quest'anno ha anticipato l'inizio delle operazioni da/per Monaco e Francoforte all'inizio del mese di marzo.



