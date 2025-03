Basket: la Dinamo si prepara alla sfida salvezza con Cremona

Partita cruciale in chiave salvezza domenica per la Dinamo Banco di Sardegna contro Cremona. I biancoblu affronteranno al PalaSerradimigni la Vanoli (palla a due alle 16.45) e con una vittoria farebbero un passo decisivo per allontanarsi dalla zona retrocessione.

"In settimana abbiamo lavorato con applicazione e intensità, in un clima competitivo e positivo. La direzione presa è quella giusta e ci stiamo preparando al meglio per affrontare la partita. Quello che ripeto sempre ai ragazzi è che il nostro percorso non finisce domenica: ci saranno altre sette partite e ogni gara vale due punti. Con questo spirito vogliamo affrontare la sfida contro Cremona e fare la miglior partita possibile", ha detto il coach dei sassaresi, Massimo Bulleri, in conferenza stampa.

La Dinamo è carica dopo la vittoria conquistata domenica scorsa sul campo di Treviso, e può contare sul nuovo playmaker Brianté Weberm arrivato ieri a Sassari per rinforzare il roster.

"Questi due mesi a Sassari rappresentano una grande occasione per me. Voglio portare energia e dare il massimo per essere un valore aggiunto per la squadra. Conosco bene Rashawn Thomas, ci siamo affrontati negli Stati Uniti, e so anche che Bibbins e Cappelletti sono ottimi playmaker. Sono pronto a dare il mio contributo per raggiungere gli obiettivi del club", ha detto il nuovo giocatore biancoblu presentandosi alla città.

Con il suo ingresso in rosa e l'addio a Sokolowsky, cambia l'assetto tattico della squadra: "Questo inserimento cambierà gli equilibri: Fobbs passerà a giocare da 3, mentre Bibbins e Cappelletti non saranno più gli unici due playmaker a disposizione, consentendo più soluzioni sul perimetro", ha spiegato il general manager Federico Pasquini.



