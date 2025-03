Sardegna protagonista a Tokyo al Foodex Japan

La Sardegna con le produzioni dell'agroalimentare di qualità è stata protagonista al Foodex Japan 2025 di Tokyo: la più importante manifestazione fieristica agroalimentare in Giappone, evento di grande richiamo commerciale mondiale. Otto le aziende sarde che hanno partecipato con la collettiva della Regione Sardegna e con l'ausilio dell' Ice (Italian Trade & Investment Agency): Accademia Olearia, Le Mareviglie, Caseificio Argiolas, S.F Sardapan, Tenute Olbios, Tipico, Ayò alimenti e Caseificio Antonio Garau dal 1880.

"L'Italia si colloca al quindicesimo posto nella classifica dei fornitori del Giappone, mantenendo un ampio potenziale di crescita - spiega Marina Garau, del caseificio di Mandas - a tal proposito abbiamo proposto il nostro pecorino che ha avuto un ampio apprezzamento e i commenti dei Giapponesi, che lo hanno assaggiato, sono stati positivi considerandolo delicato, gustoso con un mix di sentori e profumi".

È stata anche l'occasione per mettere l'accento sulla storia dell'isola con tutte le sue ricchezze naturalistiche, storiche, culturali, enogastronomiche. Per l'azienda Garau il rientro è stato accompagnato da una bella sorpresa. "Un riconoscimento anche per il 2025 da parte del più importante concorso nazionale caseario, l'Italian Cheese Awards, che ha selezionato la Top 100 dei migliori formaggi d'Italia, scegliendo il nostro pecorino Piccolo Giunco, già premiato nel 2024, tra i primi 10 migliori pecorini d'Italia nella categoria fresco e il nostro pecorino Cardureu prodotto con caglio vegetale, già medaglia Super Gold a livello mondiale, tra i 10 migliori formaggi categoria semistagionato", racconta Marina Garau.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA