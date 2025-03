Rissa in discoteca a Porto Cervo, indagato Tony Effe

Nuovi guai giudiziari per Tony Effe, il 33enne rapper romano reduce dal Festival di Sanremo, questa volta per una maxi rissa scoppiata nell'estate di due anni fa in una discoteca di Porto Cervo, in Costa Smeralda. Il pubblico ministero di Tempio Pausania, Alessandro Bosco, ha chiuso le indagini su quanto avvenuto la notte del 18 agosto 2023 davanti al The Sanctuary, frequentatissimo locale sulla strada che da Abbiadori conduce a Porto Cervo. Tony Effe, il cui vero nome è Nicolò Rapisarda, ora rischia il rinvio a giudizio: entro sei mesi dalla data in cui il suo nome è stato iscritto nel registro delle notizie di reato, il pm chiederà il processo o l'archiviazione del caso.

L'accusa per il cantante romano e le altre sette persone è di rissa aggravata, mentre alcuni potrebbero dover rispondere anche di danneggiamento. Quella sera un gruppo di cinque giovani si presentò all'ingresso della discoteca. Tra questi Tony Effe, ma i giovani vennero respinti dagli addetti alla sicurezza del locale in quanto non graditi. Insieme al rapper un suo amico pugile, un ultrà della Lazio e altri due giovani, uno di Roma e uno di Olbia. Il gruppo avrebbe comunque tentato di entrare, nonostante il no dei buttafuori. Dalle parole si passò ben presto ai fatti e ne scaturì una violenta rissa, con danni al locale e alcuni rimasti feriti tra il gruppo di Tony Effe e i buttafuori del locale, uno di questi in maniera più grave.

Da lì sono partite le indagini dei carabinieri di Olbia, coordinate dalla Procura di Tempio Pausania e nei giorni scorsi gli stessi militari hanno notificato alle otto persone coinvolte l'avviso di chiusura delle indagini preliminari. In particolare il provvedimento a Tony Effe e alla sua legale Donatella Cerè è stato recapitato a Milano. Nel settembre del 2021 il rapper romano era stato condannato ai lavori socialmente utili in seguito a una rissa avvenuta due anni prima fuori da un locale della Capitale, con risarcimento di 40mila euro a un uomo a cui aveva danneggiato la mandibola.

Nel giugno del 2022, dopo un'esibizione al Nameless Festival, era stato coinvolto in una rissa con il rapper statunitense Lil Pump, che colpì con un pugno in seguito a delle incomprensioni nel backstage. Nel marzo 2023 Tony Effe è stato di nuovo protagonista di una rissa quando, dopo aver ricevuto minacce dal rapper e pugile Ion, lo aggredì nella platea della Milano Boxing Night all'Allianz Cloud.

