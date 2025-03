Nuovo bando da 400mila euro per spettacoli e cultura a Cagliari

Nuovo bando del Comune di Cagliari per attività culturali e spettacoli: lo stanziamento per il 2025 è di 914mila euro, "334mila in più ai 580mila del 2023", ha sottolineato il sindaco Massimo Zedda in conferenza stampa, "e nonostante i tagli del governo nazionale". Vengono così destinati 400.000 euro ai contributi annuali per le attività culturali e per gli spettacoli in città, 264.000 euro per quelli triennali e l’impegno di un ulteriore stanziamento di 250.000 euro per il finanziamento dei progetti triennali. Domande entro il 10 aprile.

"Al pari dei servizi sociali, del trasporto pubblico, dell'istruzione - ha chiarito il primo cittadino - consideriamo servizi essenziali le attività culturali e di spettacolo, tanto per le cittadine e i cittadini quanto per la promozione di Cagliari: da questa idea l'impegno nel reperire le risorse, in un momento in cui i fondi destinati alla spesa corrente dei Comuni sono di nuovo oggetto di tagli da parte del Governo nazionale. In più stiamo intervenendo sugli spazi destinati alla cultura e agli spettacoli: il piccolo Auditorium alla Marina, la riapertura del Teatro Civico in Castello, l'Anfiteatro, l'allestimento dello spazio concerti alla Fiera e i futuri nuovi spazi nelle aree riqualificate di Sant'Elia".

"I bandi si rivolgono a chiunque, anche persone singole, private o associazioni, voglia organizzare un evento culturale o di spettacolo in città - ha sottolineato l'assessora alla Cultura Maria Francesca Chiappe -. Per quanto riguarda i bandi triennali, chiaramente si rivolgono alle manifestazioni che più caratterizzano Cagliari, quelle che devono avere la possibilità di fare una programmazione pluriennale e hanno anche bisogno di fondi rilevanti. È stato fatto un bando triennale - ha ricordato Chiappe - che aveva un massimo di contributo per singolo evento pari a 25mila euro: l'abbiamo raddoppiato e lo portiamo a 50mila. Ci sembra importante dare un riconoscimento a chi organizza queste manifestazioni consolidate su Cagliari, senza però dimenticarsi - ha precisato l'assessora - che ci sono anche tutte le realtà piccole e medie che noi dobbiamo sostenere perché anche queste diventino grandi".

