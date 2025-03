Maxi operazione antidroga a Sassari, 3 arresti e 13 indagati

La Squadra mobile della questura di Sassari ha concluso una maxi operazione antidroga che, al termine di indagini andate avanti per mesi, ha portato all'arresto di tre persone, due uomini e una donna, e all'iscrizione nel registro degli indagati di altri tredici soggetti accusati di gestire un traffico di cocaina e hashish tra Sassari, Alghero e Buddusò.

Su disposizione della Procura, oltre ottanta agenti, coordinati dal dirigente, Michele Mecca, stamattina hanno eseguito nove perquisizioni nelle case degli indagati. In totale sono stati trovati e sequestrati 6 kg di cocaina, 43 di hashish, 100mila euro in contanti, una moto di grossa cilindrata del valore di 30mila euro comprata con i guadagni dello spaccio e intestata a un prestanome.

Le tre persone arrestate sono state trasferite nel carcere di Bancali dove si trovano ora rinchiuse, a disposizione dell'autorità giudiziaria.



