Lavori sul Coghinas, ritardi nel ripristino acqua nel Sassarese

A causa di problemi tecnici su un impianto di sollevamento, l'Enas, Ente acque della Sardegna, ha riavviato l'acquedotto Coghinas 2 verso le 9 di questa mattina con tre ore di ritardo rispetto a quanto previsto. La condotta gestita da Enas rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Castelsardo (al servizio anche di Tergu) e da circa un mese anche il potabilizzatore di Pedra Majore (al servizio di Valledoria, Badesi, Santa Maria Coghinas, Viddalba e Trinità d'Agultu) di norma rifornito da un'altra linea dell'Enas, il "Coghinas 1", attualmente interessata da lavori di manutenzione.

Le squadre di Abbanoa sono mobilitate per effettuare tutte le manovre necessarie per ripristinare quanto prima il servizio in tutti i centri interessati.

Per quanto riguarda la città di Sassari, stamattina è stata ripristinata l'erogazione negli orari prestabiliti. Non essendo ancora arrivata l'acqua grezza al potabilizzatore di Truncu Reale, durante la giornata sarà necessario effettuare ulteriori interruzioni per ripristinare le scorte, ora in sofferenza, nei serbatoi d'accumulo cittadini. I livelli sono costantemente monitorati.

A Porto Torres, dove la riapertura era prevista per le 10, l'erogazione sarà ripristinata nel primo pomeriggio. I tecnici di Abbanoa stanno alimentando parzialmente la rete idrica con i pozzi locali, ma che garantiscono non più del 40 per cento del fabbisogno cittadino.

Per tutti gli altri centri, dovrebbero essere rispettate le tempistiche di riavvio dell'erogazione preventivate nei giorni scorsi. L'acqua grezza sta già arrivando ai potabilizzatori di Castelsardo e Pedra Majore dove gli operatori di Abbanoa hanno già avviato il processo di trattamento delle acque da distribuire in rete.



