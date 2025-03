In moto contro il guard-rail, 30enne muore a Sardara

È finito con la moto contro un guard-rail ed è morto sul colpo. E' accaduto questo pomeriggio intorno alle 16 lungo la Provinciale 62 a Sardara: la vittima è Alessio Marras, di 30 anni. Il giovane era in sella a una Ducati Monster quando, arrivato all'altezza del chilometro 1, ha perso il controllo finendo contro la barriera stradale.

Sul posto sono intervenuti i medici del 118, ma per il 30enne, sbalzato dalla moto e finito sull'asfalto, non c'è stato nulla da fare. Con i soccorritori sono arrivati anche i carabinieri delle stazioni di Sardara, Guspini e Gonnosfanadiga per i rilievi e per ricostruire la dinamica esatta dell'incidente. I documenti di guida e di circolazione del veicolo sono risultati regolari.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA