Giornata delle Università, Ateneo Cagliari si apre alla città

"Università svelate" è il titolo della seconda edizione della Giornata nazionale dedicata agli Atenei in programma giovedì 20 marzo in tutta Italia, con un focus sul rapporto tra Università e città. A Cagliari sono in calendario una serie di iniziative in collaborazione con l'Anci: visite guidate a musei, archivi e collezioni dell'Ateneo e itinerari tematici alla scoperta della città guidati da ricercatori e ricercatrici dell'Università.

Da non perdere il Geotur, una passeggiata con gli esperti per esplorare aspetti geologici osservabili negli affioramenti rocciosi del centro urbano di Cagliari. Il percorso si snoderà dal polo universitario di Sa Duchessa fino alla Torre di San Pancrazio, con tappe intermedie a Buoncammino e ai Giardini Pubblici.

Un altro appuntamento imperdibile è Il Trentapiedi dei Monumenti, iniziativa in linea con lo spirito della Giornata, che includerà nel suo itinerario il Palazzo del Rettorato, alcune collezioni universitarie e altri luoghi di interesse accademico, fino a raggiungere gli spazi espositivi dell'Ateneo nella Cittadella dei Musei.

Si partirà alle 11 dal Palazzo del Rettorato, con la presenza del prorettore delegato per il Territorio e l'Innovazione, Fabrizio Pilo, per concludersi a mezzogiorno in Piazza Arsenale con una serie di incontri e dialoghi con i protagonisti della vita universitaria e una visita eccezionale alle collezioni archeologiche nel loro nuovo spazio espositivo.

Durante la giornata sarà possibile visitare il Muacc - Museo universitario per le arti e le culture contemporanee (via Santa Croce, 63) dalle 10 alle 18, il museo che raccoglie le cere anatomiche di Clemente Susini (piazza Arsenale 1) sempre dalle 10 alle 18, e il Museo sardo di Antropologia ed Etnografia (Cittadella Universitaria di Monserrato), dalle 9.30 alle 13.





