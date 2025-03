A Pula apre l'università del sapere e della terza età

È stato inaugurato l'anno accademico dell'Università Libera della Sardegna, del Sapere e della Terza Età. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco del Comune di Pula Walter Cabasino, l'Assessore alla Cultura Manuela Serra, il Presidente dell'Università Cristiano Ardau.

L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità di crescita culturale e formativa per la comunità, offrendo corsi aperti a tutti i maggiorenni senza limiti di età. L'obiettivo è quello di favorire l'accesso al sapere attraverso un ampio ventaglio di materie che spaziano dalle discipline umanistiche e tecniche fino a temi di grande attualità, come la digitalizzazione, la prevenzione delle truffe, l'educazione alimentare, la sicurezza domestica e la merceologia.

"Siamo orgogliosi di dare il via a questo progetto che non solo rappresenta un'occasione di apprendimento per tutti, ma anche un punto di incontro e confronto intergenerazionale - ha dichiarato il presidente Cristiano Ardau -. L'Università Libera della Sardegna nasce con la volontà di offrire un'educazione continua, accessibile e di qualità, contribuendo così alla crescita personale e sociale delle persone, siano esse adulti maturi o anziani. Partiamo con grande entusiasmo e con un'aspettativa di 100-150 iscritti solo a Pula, estendendo l'iniziativa anche ai comuni limitrofi".

Le lezioni hanno già preso il via già e si svolgeranno il lunedì, mercoledì e giovedì. Il corpo docenti sarà composto da circa 20-25 insegnanti, provenienti sia dalla sede centrale di Cagliari che dal territorio locale. L'Università Libera della Sardegna a Pula rappresenta infatti un ramo della sede principale di via Pola a Cagliari.

La crescita dell'Università non si ferma qui: "Stiamo ricevendo numerose richieste anche da altri territori - ha aggiunto Ardau - speriamo di poter ampliare ulteriormente quindi l'accesso alla formazione".

Le iscrizioni sono ufficialmente aperte. Chiunque sia interessato può iscriversi senza alcun requisito specifico, se non la maggiore età; le lezioni si terranno nella biblioteca comunale e nell'aula consiliare di Pula.

Per ulteriori informazioni e iscrizioni, è possibile contattare la segreteria dell'Università Libera della Sardegna o mandare una mail all'indirizzo nulstesardegna@gmail.com.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA