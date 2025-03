Sono 62 i corsi di laurea attivi a Sassari per l'anno 2024-2025

L'Università di Sassari per l'anno accademico 2024-2025 l'Ateneo ha attivato 62 corsi di laurea, 7 corsi internazionali (di cui 2 in lingua inglese) 10 corsi di dottorato di ricerca, 5 master su tematiche di carattere medico e di tecnologie farmaceutiche e 30 scuole di specializzazione.

Nel 2023-2024 è stato introdotto il corso di laurea in Tecniche audiometriche. Completano l'offerta gli esami di abilitazione all'esercizio professionale in numerosi ambiti, i corsi di formazione (tra i quali i corsi dedicati alla formazione degli insegnanti) e quelli per la formazione manageriale.

Procede il percorso per l'attivazione di due nuovi dipartimenti. Il primo, a Olbia, è dedicato all'Innovazione e mira a creare un hub per lo sviluppo territoriale attraverso la collaborazione con imprese e istituzioni. Offrirà corsi di laurea triennale e magistrale internazionali in lingua inglese, con un focus su pianificazione territoriale e sostenibilità, oltre a master e a un dottorato in "Innovation design".

L'investimento iniziale sarà di circa 4,5 milioni di euro.

Il secondo dipartimento, quello di Ingegneria, nasce a Sassari come evoluzione dei corsi di laurea in Ingegneria informatica e industriale. Questo dipartimento, che svilupperà anche corsi di laurea magistrale e dottorato in Intelligenza artificiale, si concentrerà su laboratori di ricerca avanzata in settori cruciali come salute, comunicazioni e sicurezza, con un team iniziale di circa 40 persone.

Per la formazione di grado superiore l'Ateneo partecipa ai dottorati di interesse nazionale presso altre Università e, dal 2024, ha riattivato in sede il corso in Scienze e tecnologie chimiche. Nel complesso, l'investimento per la programmazione del 40/o ciclo ha permesso di finanziare 51 borse di dottorato per un importo di circa 3.750.000 euro. Gli iscritti ai corsi di dottorato sono 273, di cui 62 immatricolati nell'ultimo ciclo.

Sempre nel 2024, l'Ateneo ha abilitato 228 laureati all'esercizio professionale in vari ambiti. L'offerta formativa delle Scuole di specializzazione resta stabile, con 21 scuole in area medica, 8 in area sanitaria-veterinaria e una in beni archeologici. La Regione ha finanziato borse di studio per la formazione specialistica dei laureati non medici, aumentando l'importo delle borse. Per la formazione degli insegnanti è stato avviato il IX ciclo di corsi per la specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilità, con l'obiettivo di qualificare 140 nuovi insegnanti, aggiungendosi ai 930 già formati. Inoltre, sono stati attivati 9 corsi per l'abilitazione all'insegnamento nella scuola secondaria, con circa 300 docenti abilitati.



