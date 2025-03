Schillaci, 'medici e infermieri punto forte della sanità'

Il ministro della Salute, Orazio Schillaci, a Sassari per l'inaugurazione del 463/mo anno accademico dell'ateneo sassarese, ha elogiato gli operatori del sistema sanitario: "Il punto di forza della sanità italiana è la qualità dei medici degli infermieri e di tutti gli operatori che ogni giorno lavorano all'interno del sistema sanitario nazionale", ha detto il rappresentante del governo Meloni, prima di entrare nell'Aula magna.



Schillaci conferma., 'più soldi per la specializzazioni mediche meno attrattive'

Dall'anno accademico 2025-26 aumentano le retribuzioni per le specializzazioni mediche meno attrattive. Lo ha ribadito oggi il ministro della Salute, Orazio Schillaci, intervenendo alla cerimonia di inaugurazione del 463° anno accademico dell'Università di Sassari.

"Vogliamo che alla fine dei vostri studi possiate mettere a frutto le vostre competenze in Italia e magari nel vostro territorio. Per sostenere questo radicamento ed evitare la fuga dei nostri giovani più brillanti verso l'estero, siamo impegnati su più fronti, in modo che la vostra futura professione risulti più attrattiva in Italia e in particolare i giovani siano più motivati ad avvicinarsi ad alcune discipline", ha detto Schillaci rivolgendosi agli studenti di Medicina.

"Ricordo - ha precisato il ministro - che già per l'anno accademico 25-26 abbiamo previsto l'aumento del 5% della parte fissa del trattamento economico per tutte le specializzazioni e del 50% della parte variabile per altre che risultano meno attrattive, come l'emergenza-urgenza, l'anatomia patologica, le cure palliative, la radioterapia".

