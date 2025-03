Proiettile e minacce alla ex moglie, arrestato a Usini

Perseguitava e minacciava la ex moglie, arrivando perfino a recapitarle una busta anonima con dentro un proiettile.

Un uomo è stato arrestato dai carabinieri della stazione di Usini in esecuzione di un'ordinanza di custodia in carcere emessa dal Tribunale di Sassari: è accusato di dei reati di detenzione abusiva di armi e munizioni e atti persecutori commessi ai danni dell'ex coniuge.

Secondo quanto appurato dalle indagini dei carabinieri, dopo la separazione, nella primavera dello scorso anno, la donna ha iniziato a ricevere messaggi con offese e minacce di morte da parte del marito.

Nello scorso novembre la donna ha ricevuto una busta anonima con dentro un proiettile.

Per questi fatti il gip del Tribunale di Sassari ha disposto l'arresto dell'uomo e il suo trasferimento nel carcere di Bancali.



