Porubcan e Majer per il bis in Ogliastra al Sardinia Trail

Pavol Porubcan ed Ewa Majer, campioni in carica, saranno al via del 12esimo Sardinia Trail, corsa tra mare e montagna in programma dal 9 all'11 maggio in Ogliastra. Porubcan aveva vinto la scorsa edizione precedendo di appena 73 secondi (su quasi 10 ore di gara) il sardo Roberto Usai. Decisivo il successo nella seconda tappa, a Punta La Marmora, prima del brillante ma incompleto tentativo di rimonta di Usai nella frazione decisiva di Ulassai, vinta da Gabriele Leonardi. Quasi incontrastato invece il dominio di Ewa Majer, vincitrice con oltre mezz'ora di vantaggio sulla francese Marie-Line Hamon.

Porubcan racconta: "al momento sto terminando la stagione dello sci alpinismo ma da aprile tornerò a concentrarmi principalmente sull'attività podistica. Il Sardinia Trail sarà il mio primo momento clou della stagione primaverile e sono entusiasta di tornare. Dopo l'esperienza dell'anno scorso, ricordo già l'atmosfera fantastica, le sezioni del percorso, le mini-battaglie e gli amichevoli duelli con i miei amici sardi.

Un messaggio ai rivali? Continuate ad allenarvi, non vedo l'ora di essere lì".

Oltre alla possibilità di gareggiare nelle singole tappe, il Sardinia Trail propone quest'anno la novità della 18K. La frazione ha una lunghezza di 18 chilometri, con un dislivello positivo di 579 metri e negativo di 575. Le iscrizioni sono aperte, a tariffa agevolata entro il 7 aprile.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA