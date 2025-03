Oltre mille dipendenti nella comunità dell'Ateneo sassarese

Nella sua relazione inaugurale dell'anno accademico 2025-2026 il rettore dell'Università di Sassari, Gavino Mariotti, la definisce come "comunità accademica". Sono le persone, docenti, ricercatori, personale tecnico amministrativo che fanno funzionare la complessa macchina universitaria.

Un'architettura umana che conta 653 docenti (161 professori ordinari, 262 professori associati, 64 ricercatori universitari, 63 rtd-b e 100 rtd-a) e 484 unità di personale tecnico-amministrativo: "Una squadra di studiosi e professionisti che contribuisce quotidianamente alla crescita del nostro Ateneo", dice il magnifico.

Una squadra in continuo mutamento: dal 1° gennaio 2024 al 22 gennaio 2025, sono stati banditi 74 nuovi posti tra professori ordinari, associati e ricercatori, oltre a 7 proroghe di rtd-a.

Inoltre, sono previste 3 nuove posizioni rdt-b per il futuro dipartimento di Ingegneria.

Anche per il personale tecnico-amministrativo e bibliotecario, il 2024 ha visto importanti sviluppi: si sono concluse le procedure per 30 assunzioni a tempo indeterminato e 5 a tempo determinato. Inoltre, in linea col fabbisogno triennale, a breve saranno bandite le procedure per la copertura di 7 posti di tecnici di laboratorio destinati ai Dipartimenti e 1 posto da dirigente. Sono stati, inoltre, attivati 17 contratti di lavoro autonomo o prestazione professionale, portando il totale del personale tecnico-amministrativo e bibliotecario in servizio a 484 unità.

Per dare sostegno ai propri dipendenti l'Università di Sassari ha attivato il Piano di welfare, finanziato dalla Regione per il triennio 2023-2025 con un budget annuo di 500.000 euro.

Il Piano di welfare, che contempla misure di supporto assistenziale e sociale rivolte al personale tecnico-amministrativo, bibliotecario, ai tecnologi e ai collaboratori esperti linguistici (ptba), è stato poi integrato, grazie all'accordo stipulato il 12 luglio 2024 con la Regione, con risorse aggiuntive per un totale di 527.505 euro, destinate al ptba per gli anni 2022 e 2023.



