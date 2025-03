Maria Pintore, la storica voce della Gallura in un'autobiografia

Le onde sonore della radio sono il filo conduttore della sua vita, da quando a soli quindici anni ha varcato per la prima volta la soglia di uno studio radiofonico: Maria Pintore, 47 anni, storica voce della Gallura, ha racchiuso la sua lunga storia professionale all'interno di un libro autobiografico, In onda, dove si racconta la vita di una donna determinata tanto da trasformare il suo sogno in realtà.

Il volume, edito dal Gruppo Albatros il Filo, verrà presentato venerdì 21 marzo alle 18 nella sala conferenze del Grand Hotel President di Olbia e sabato 29, a cura del gruppo editoriale, alla Libreria Ubik sempre a Olbia, con inizio alle 18.30.

Maria Pintore ci accompagna dietro le quinte della sua carriera, svelandoci la magia e i segreti del mondo radiofonico.

Pagine cariche di emozione in cui l'autrice rivela il suo legame profondo con il microfono, la passione per le parole e la responsabilità verso un pubblico che non ha mai smesso di ascoltarla. Dai primi passi a Radio Tele Gallura fino alla direzione di Radio Internazionale Costa Smeralda e WebRoch, Maria mette a nudo le sue insicurezze, la sua forza e il desiderio irrefrenabile di trovare la propria voce in un mondo pieno di rumore.

Giornalista pubblicista dal 2004, inizia la sua esperienza professionale da speaker, concentrando il suo lavoro principalmente nel campo dell'emittenza radiotelevisiva e nella gestione di uffici stampa. Nel 2018 ha ricevuto il Premio alla Carriera per i primi quaranta anni di lavoro in ambito radiofonico. Nel 2021, il comune di Castelsardo e l'associazione Genera, le hanno attribuito il Premio giornalistico Città di Castelsardo, nella categoria Sport e Radio.

Maria è anche una Giulia Giornaliste, attenta alle tematiche di genere dentro e fuori i media, una donna che ama le sfide e che ora si trova ad affrontare il web e l'avventura di formare nuovi futuri speaker radiofonici. Dal 2022 infatti è project manager di WebRoch, la prima web radio istituzionale in Sardegna e attraverso corsi di formazione dedicati insegna la professione del radiofonico, sia nelle scuole superiori, sia all'interno dell'Olbia Community Hub di Olbia.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA