Finanziaria, nuovo vertice di maggioranza in attesa audizioni

Secondo round per il vertice di maggioranza, questa mattina nella sala presidenza del Consiglio regionale. Dopo la riunione di ieri, oggi il campo largo ha proseguito l'analisi della Manovra finanziaria da circa dieci miliardi di euro varata dalla giunta. Presenti la governatrice Alessandra Todde, con l'assessore del Bilancio Giuseppe Meloni e insieme al presidente del Consiglio, Piero Comandini, e ai capigruppo di maggioranza.

L'incontro aveva l'obiettivo di trovare la migliore destinazione per i 300 milioni di euro che restano di massa manovrabile. Tante le urgenze, partendo da quelle legate ai fondi dei Comuni. Ma si attendono le audizioni, per capire le istanze dei portatori di interesse, che si svolgeranno mercoledì e giovedì in una maratona serrata.

"Sono stati due giorni molto importanti nei quali si sono fatti passi avanti rispetto a tutte le questioni messe in campo dai consiglieri e dai gruppi - ha sottolineato l'assessore Meloni al termine della riunione -. Saranno significative le audizioni dei prossimi giorni nelle commissioni, perché ne terremo conto quando dovremo assumere le decisioni finali, per gli emendamenti sia in commissione che in Aula".

L'ipotesi è anche di redistribuire le poste tra i vari assessorati: "Se è possibile si vedranno alcune poste già contenute nel disegno di legge e comunque faremo le valutazioni tutti insieme e decideremo, anche sulla base delle obiezioni che ci saranno, le cose da fare, le priorità", ha spiegato l'assessore. Sui Comuni, ha aggiunto, "ci saranno le audizioni che ufficializzeranno la loro posizione, è utile confrontarsi e trovare le soluzioni migliori".

Rincara Maria laura Orrù (Avs): "Visti i tagli che sono stati fatti dal governo nazionale, è fondamentale venire incontro ai Comuni in maniera tale che non debbano tagliare i servizi - chiarisce - ed è fondamentale dare risposta alle università, alla realtà dei medici di medicina generale per dare una risposta ai territori più periferici. Le risorse sono da trovare nelle pieghe del bilancio perché - ribadisce la consigliera - sono esigenze importanti della nostra regione".

