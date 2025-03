Cagliari, centinaia in fila per apertura del mercato provvisorio

Centinaia di persone hanno atteso l'apertura dei cancelli. Poi alle 9.20 è scattato il via: aperto il mercato provvisorio di San Benedetto. I 157 titolari dei box rimarranno in via Sant'Alenixedda sino al termine dei lavori di ristrutturazione della storica sede di via Cocco Ortu che dovrebbero durare circa due anni. Il primo affare del nuovo corso poco prima delle 9 all'esterno, negli stalli degli ambulanti che avevano aperto dalle 8: tre paia di boxer da uomo.

Nella struttura coperta invece la prima a uscire con una busta di fagiolini e pomodori è una donna. "Sono arrivata da via Cadello - queste le parole della prima cliente - apposta per salutare il nuovo mercato. La prima impressione? Mi piace".

Altra novità: inaugurato il parcheggio Nazzari, proprio sotto il mercato, con 172 nuovi posti auto e il trasporto pubblico.

Modificata anche la linea Cep con una nuova fermata proprio in via Sant'Alenixedda. Qualche operatore non ha fatto in tempo a terminare il trasloco dalla vecchia struttura e ad aprire: problemi, ha assicurato l'assessore alle attivitá produttive Carlo Serra, che si dovrebbero risolvere nei prossimi giorni.

"Speriamo - ha detto il sindaco Massimo Zedda - che ci sia soddisfazione da parte degli operatori, da parte di tutti i clienti, non solo dei clienti storici, ma anche dei nuovi. Tutto questo in attesa dei lavori al mercato che verrà riqualificato e sarà aperto nell'arco di due anni. Sono stati aperti i parcheggi come promesso: la tempistica è stata rispettata. Il mio augurio per gli operatori oggi? Sono lavoratrici e lavoratori: l'augurio è quello di fare ottimi affari".

Una fase di rodaggio. "Mi dispiace che qualcuno non sia riuscito ad aprire oggi - ha detto Serra - ma è soltanto un rinvio. Per il resto, insomma, sembra che stia andando tutto bene. Ovviamente dovremmo valutare eventuali necessità che potranno venire fuori soltanto nel momento in cui il mercato è operativo. Però noi saremo presenti: c'è una postazione proprio dei servizi comunali all'interno e quindi saremo pronti ad intervenire nel caso in cui sia necessario".

Nel frattempo sono iniziati anche alcuni lavori all'esterno del mercato vecchio.



