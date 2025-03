Un viaggio immersivo nel thriller con un gioco lungo un weekend

Si è concluso il 16 marzo Black Lotus, il primo LARP (Live Action Role Playing) mai ospitato da un hotel di lusso in Italia. Palazzo Doglio ha trasformato per un intero weekend il suo spazio in un set cinematografico, scritto e diretto dai creatori di Lost Room. L'evento ha coinvolto non solo i 35 partecipanti, ma anche tutto lo staff dell'hotel, in un'esperienza unica nel suo genere che ha mescolato elementi di teatro immersivo, mistero alla Agatha Christie, e adrenalina alla Black Mirror.

Ogni partecipante aveva precedentemente ricevuto una scheda personaggio dettagliata, contenente le relazioni e gli obiettivi da raggiungere. Ma, ad attenderli in ogni stanza, un'altra busta misteriosa nascondeva gli elementi che li avrebbero immersi nel gioco per il weekend successivo, aprendo la porta a una trama intricata di segreti, alleanze e inganni che si sarebbero svelati solo nel corso della narrazione. Ma il vero colpo di scena è arrivato dopo cena, quando Teatro Doglio è diventato il palcoscenico di un crimine da risolvere. Un omicidio, un incontro clandestino e una serie di enigmi da decifrare durante la notte.



