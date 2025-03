Todde, 'fiduciosa su ricorso decadenza. Mi rimetto ai giudici'

"Sono fiduciosa e convinta di ciò che ho fatto", così la presidente della Regione Alessandra Todde a margine del vertice di maggioranza in merito alla prima udienza, fissata per giovedì 20 marzo, sul ricorso contro l'ordinanza ingiunzione di decadenza emessa dal collegio di garanzia elettorale.

"Sono una persona serena, centrata e soprattutto onesta, le regole vanno rispettate per cui mi rimetto serenamente al giudizio del tribunale civile che avrà le sue posizioni", ha aggiunto. "Credo che sia stato molto importante il passaggio alla Corte dei Conti - ha sottolineato Todde a proposito del controllo dei magistrati contabili sulle spese elettorali dei partiti -, ciò che è stato contestato (nell'ordinanza di decadenza ndr.) era anche il rendiconto del Comitato elettorale M5s che, invece, ha fatto bene il suo lavoro. Quando si rendiconta per un partito si può rendicontare per i candidati e quindi anche per la candidata presidente - ha insistito - e soprattutto non esiste la fattispecie della doppia rendicontazione".



