Scarpe prive di etichette sequestrate dai Nas a Cagliari

Nelle etichette, quando erano presenti, mancavano le indicazioni relative ai materiali impiegati, alla composizione e la spiegazione della simbologia riportata. Sono queste le ragioni che hanno portato i carabinieri del Nas a sequestrare in un negozio di via Castiglione di Cagliari, 901 paia di calzature per un valore complessivo di circa 7mila euro.

I carabinieri erano impegnati in una serie di controlli nell'ambito della campagna nazionale denominata "Articoli carnevaleschi", disposta dal Comando carabinieri per la tutela della salute. All'interno del negozio che vende merce varia sono state individuate le calzature tutte di produzione cinese prive o con etichette non conformi. "Sono in corso accertamenti tecnici e campionamenti - spiegano dall'Arma - per verificare l'eventuale presenza di sostanze pericolose per la salute pubblica, potenzialmente rilasciabili dai materiali utilizzati".





