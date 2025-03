Rapina a furgone portavalori a Orgosolo, banditi in fuga

Nuova rapina a un furgone portavalori - in questo caso tabacchi e valori bollati - nel Nuorese. Dopo l'assalto sulla provinciale 24 tra Lodè e Torpè di giovedì scorso, questa mattina a Orgosolo un commando di almeno tre persone armate è entrato in azione in pieno centro, in viale Repubblica.

Secondo le prime informazioni, con due auto i malviventi hanno bloccato la strada al furgone che trasportava tabacchi e valori bollati, e poi sono scappati con il bottino - ancora da quantificare - prima a piedi poi a bordo di un furgone. Sul posto le forze dell'ordine, con i carabinieri di Orgosolo e del comando provinciale di Nuoro che hanno messo i sigilli alla zona teatro della rapina e stanno sentendo l'autista del furgone.



