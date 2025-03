Lavori su rete idrica della Nurra, il 20 stop erogazione acqua

Proseguono gli interventi di efficientamento della rete idrica della Nurra tra Sassari e Alghero. Giovedì 20 marzo 2025 i tecnici di Abbanoa eseguiranno dei lavori di manutenzione nel tratto di rete idrica sulla strada provinciale 57, all'altezza dell'incrocio per Canaglia in località Siniscola.

Si tratta di un intervento particolarmente complesso, da eseguire con la condotta vuota, che richiede la sospensione dell'erogazione idrica dalle 8 alle 20 verso le utenze di Palmadula e Biancareddu.

In precedenza, i tecnici di Abbanoa hanno installato delle nuove apparecchiature di regolazione e sezionamento sulla condotta del diametro di 150 millimetri che passa lungo la strada provinciale 55 in località Porticciolo Sant'Imbenia. Dal 15 dicembre i tecnici di Abbanoa sono stati impegnati senza sosta nel risolvere le criticità emerse nella rete idrica che alimenta l'agro della Nurra tra Sassari e Alghero. Si trattava di una situazione particolarmente complessa: una zona estesissima servita da una rete con diverse ramificazioni, lunga complessivamente circa 100 chilometri al servizio di una ventina di abitazioni, realizzata in passato in materiali che si sono rivelati ormai del tutto inadeguati a garantire un servizio efficiente.

Sono stati eseguiti numerosi interventi per eleminare le dispersioni. In diversi casi i tecnici hanno dovuto fare i conti con la presenza di tratti di condotte all'interno di terreni privati non immediatamente accessibili: ciò ha reso particolarmente difficile l'individuazione delle perdite e la loro riparazione.

All'inizio di gennaio i tecnici di Abbanoa hanno anche realizzato un primo tratto di condotta d'emergenza che bypassasse le vecchie tubature nel tratto maggiormente interessato alle rotture: quello in uscita dal serbatoio di Monte Pedrosu. Grazie a questo intervento era stata ripristinata l'erogazione alle utenze.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA