Finanziaria e caso decadenza Todde, si apre settimana calda

Comincia con un vertice di maggioranza la settimana calda della politica in Sardegna.

L'incontro questa mattina in Consiglio regionale tra la presidente della Regione Alessandra Todde, i consiglieri di maggioranza del campo largo e il presidente dell'Assemblea Piero Comandini.

La riunione serve a fare il punto sulle eventuali modifiche da presentare sotto forma di emendamenti al testo della Manovra finanziaria da circa 10 miliardi di euro che ha cominciato l'iter in commissione qualche giorno fa. L'intento è di andare spediti per cercare di non dover sconfinare in un altro mese di esercizio provvisorio, il quarto e ultimo possibile. Per questo da mercoledì 19 si parte con le audizioni dei portatori di interesse, due i giorni a disposizione per sentire tutti: dai sindacati alle associazioni di categoria del mondo agricolo, del commercio e del turismo. E poi i rettori delle Università, il terzo settore, l'Anci e tutti i rappresentanti degli enti locali.

Nel frattempo sono attesi due appuntamenti. Il primo riguarda la vicenda della fusione dei tre aeroporti: mercoledì 19 marzo prenderà il via il giudizio di merito che vede da una parte le società di gestione Geasar (Olbia) e Sogeaal (Alghero), dall'altra la Regione, che a luglio del 2023 aveva impugnato le delibere di fusione nella holding Nord Sardegna Aeroporti.

Proprio su quell'operazione la giunta aveva stanziato 30 milioni di euro nella scorsa variazione di bilancio per entrare nell'operazione che coinvolge anche l'aeroporto di Cagliari, non utilizzati e ora riproposti. E già su questo si è scatenata la reazione dell'opposizione di centrodestra.

Il 20 marzo è invece il giorno della prima udienza sul caso decadenza della presidente, che si è opposta in giudizio con il suo pool di legali che ha presentato ricorso contro l'ordinanza-ingiunzione del Collegio di garanzia elettorale regionale per irregolarità nella rendicontazione delle spese nella campagna per il voto di febbraio 2024.

Nell'udienza davanti al collegio presieduto da Gaetano Savona della prima sezione civile del tribunale ordinario, verrà esaminata la richiesta di sospensiva cautelare presentata dai legali della governatrice nelle 35 pagine del ricorso.



