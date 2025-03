Comunali, in Sardegna si voterà l'8 e 9 giugno col referendum

Nei cinque Comuni sardi - l'unico sopra i 15mila abitanti è Nuoro - che andranno a elezioni nel 2025, si voterà l'8 e 9 giugno prossimi. Lo ha annunciato questa mattina la presidente della Regione autonoma della Sardegna, Alessandra Todde, a margine del vertice di maggioranza in Consiglio regionale per mettere a punto gli ultimi dettagli della manovra Finanziaria.

"Vogliamo che la data delle elezioni coincida con quella dei referendum", ha spiegato la governatrice sarda. Il governo nei giorni scorsi ha deciso per la data delle amministrative a livello nazionale per il 25 e 26 maggio con il turno di ballottaggio l'8 e 9 giugno insieme alle cinque consultazioni popolari. Nell'Isola, invece, si posticipa di una settimana. La data, non ancora ufficiale, sarà stabilita in una delibera che passerà in giunta mercoledì 19.



