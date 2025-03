Basket: la Dinamo torna alla vittoria e ingaggia il play Weber

La Dinamo Banco di Sardegna è risorta ieri sera a Treviso, e dopo quattro sconfitte consecutive ha espugnato il campo della Nutribullet con il risultato 76-70 e tenendosi così a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

I due punti non sono l'unica novità di ieri: prima dell'inizio della gara la dirigenza ha annunciato a sorpresa l'ingaggio di un terzo playmaker, lo statunitense Brianté Weber, lo scorso anno in forza a Reggio Emilia.

I biancoblu ieri a Treviso sono scesi in campo in piena emergenza, privi degli infortunati Halilovic, Renfro e Udom, e con Sokolowsky lasciato fuori dai convocati e vicino a un probabile divorzio consensuale.

La vittoria è arrivata con una grande prova di squadra, come dimostrano i ben cinque giocatori che hanno chiuso la partita in doppia cifra.

Decisivo è risultato Thomas (13 punti e 8 rimbalzi) che con i suoi canestri nel finale di gara ha a distanza Treviso e sigillato la vittoria.

In evidenza anche il centro Vincini (12 punti) e il play Cappelletti (15 punti) ma la vera svolta si è vista in difesa, con i biancoblu capaci si imbrigliare uno dei migliori attacchi del campionato.

"Una vittoria penso meritata sul campo, una partita di grande solidità, concentrazione e sacrificio, non abbiamo sbagliato le scelte nei momenti importanti", ha commentato a fine gara il coach dei sassaresi, Massimo Bulleri. "Faccio i complimenti ai miei giocatori che hanno vinto una partita fondamentale in un momento delicato, per tutto quello che hanno fatto anche sbagliando in questo periodo, ma allenandosi sempre duramente e con grande spirito".



