Asl Sassari, cantieri per 170 milioni di euro in cinque anni

La Asl 1 di Sassari dal 2022 a oggi ha investito 170 milioni di euro in altrettanti cantieri per il miglioramento delle strutture in tutto il nord ovest Sardegna.

Il dato è emerso nel corso della riunione della Conferenza territoriale sanitaria e socio sanitaria della Asl 1, che si è svolta a Sassari nei giorni scorsi.

"Dall'esistenza giuridica dell'azienda, dal 2022 a oggi, abbiamo finanziato 170 milioni di euro di lavori, di questi soltanto 22 milioni circa sono del Pnrr, gli altri 148 milioni circa sono fondi di iniziativa aziendale o finanziamenti regionali. Per quanto riguarda i 170 milioni per manutenzioni straordinarie, 20 milioni sono lavori già conclusi, gli altri 150 milioni riguardano opere che sono in fase di progettazione, affidamento o esecuzione", ha detto il direttore generale della Asl di Sassari, Flavio Sensi, alla platea di sindaci.

"A questi, si aggiungono inoltre, altri 55 milioni di euro circa di finanziamenti già richiesti alla Regione quale extra budget per il loro completamento".

Oltre ai dati il dg ha parlato anche di programmi e novità imminenti. Come per le guardie mediche: "In un'ottica di riorganizzazione dei servizi, stiamo predisponendo un progetto per rivedere il servizio delle Guardie mediche che potrebbero esser accorpate e rafforzate in alcuni centri, con attività garantita nell'arco delle 24 ore, riducendola invece in altri centri dove il flusso dei pazienti è inferiore".

Per le Case di comunità di Sassari, di Porto Torres, Perfugas, Alghero, Bonorva, Ittiri, Ozieri, Bono, Castelsardo, Thiesi, sono previsti oltre 31 milioni di euro di lavori, con interventi quasi tutti accantierati.

A questi si aggiungono i lavori per la costruzione degli ospedali di comunità di Ploaghe, Sassari e Ozieri, Thiesi, per i quali sono previsti oltre 13 milioni di investimento, ai quali si aggiungono oltre 6 milioni di euro di investimenti per le grandi tecnologie.



