A Cabras 'Primavera in Cantina' tra vini e street food

La Cantina Contini 1898 inaugura la stagione primaverile. Venerdì 21 marzo, dalle 19.30, sarà "Primavera in Cantina", per celebrare la rinascita della natura e la tradizione vitivinicola del Sinis.

Il format proposto dalla storica cantina di Cabras propone la degustazione di vini abbinati alle proposte gourmet street food del ristorante La Brace di Oristano. La scelta, per i partecipanti, sarà su tre vini dell'azienda tra i bio Mamaioa bianco Vermentino di Sardegna Doc Bio e Mamaioa Rosso, Cannonau di Sardegna Doc Bio, due vini espressione pura del territorio, ovvero i rose' Attilio e Nieddera e la Vernaccia di Oristano 'Flor' Doc.

La serata sarà animata dalle selezioni musicali del dj Dario Sarais. "Con questo evento intendiamo non solo celebrare l'arrivo della bella stagione - sottolinea Alessandro Contini, rappresentante della quarta generazione della famiglia alla guida dell'azienda - ma anche rafforzare il legame tra la nostra produzione vitivinicola e il territorio che da oltre 125 anni ci ospita. La primavera rappresenta rinascita e nuovi inizi, valori che da sempre ispirano la nostra filosofia aziendale".

In linea con il tema dell'evento, gli ospiti sono invitati a indossare un accessorio o un capo verde, colore simbolo della stagione nascente. Durante la serata, un momento atteso sarà l'estrazione di due ingressi per la manifestazione vivaistica nazionale "Primavera in giardino" del 22 e 23 marzo a Ros'e Mari Farm, a Donigala Fenughedu.

"Primavera in Cantina" si inserisce nel calendario annuale di eventi della Cantina Contini 1898, nel segno della valorizzazione dell'enoturismo e delle esperienze sensoriali legate al vino.



