Scontro auto moto: muore a Sestu giovane di 19 anni

Scontro tra auto e moto in via Cagliari, a Sestu, alle porte del capoluogo: muore giovane di 19 anni. La tragedia a fine mattinata: ancora da chiarire le cause dell'incidente. Ad avere la peggio è stato il giovane in sella al suo scooter, sbalzato dal mezzo dopo il violento urto con un'auto. Sul posto due ambulanze del 118, ma il ragazzo, all'arrivo dei soccorsi, era giá in gravissime condizioni: inutili i tentativi di rianimare il 19enne da parte dell'equipe medica.



