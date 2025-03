"Noi Camminiamo in Sardegna 2025", conferme e novità

Presentata a Milano la quarta edizione di "Noi Camminiamo in Sardegna", nell'ambito della Fiera dei Grandi Cammini a Fa' la cosa giusta!.

L'evento, promosso dalla Regione Sardegna per valorizzare il turismo lento e sostenibile, si terrà dall'1 al 5 ottobre con un programma rinnovato e caratterizzato da numerose novità. "Il nuovo approccio della Sardegna al mercato turistico -afferma l'assessore regionale del Turismo, Artigianato e Commercio, Franco Cuccureddu - si basa sulla strutturazione di prodotti tematici che non siano più solo complementari al turismo marino-balneare, ma che diventino vere e proprie motivazioni di viaggio. In questo contesto si inserisce il turismo slow, un asset strategico per la nostra Regione, di cui Noi Camminiamo in Sardegna è un progetto chiave. La combinazione di natura incontaminata, itinerari storici e il coinvolgimento attivo delle comunità locali rende questa manifestazione un esempio virtuoso di turismo sostenibile e consapevole. Un progetto unico in Italia, che ha tracciato la strada per un nuovo modello turistico. Vogliamo che chi sceglie la nostra Isola lo faccia per vivere un'esperienza autentica, in armonia con il territorio e nel rispetto delle sue tradizioni. Questa iniziativa rafforza il ruolo della Sardegna nel panorama turistico nazionale, proponendo un modello concreto di turismo attrattivo durante tutto l'anno".

L'edizione 2025 si distingue per una serie di innovazioni che arricchiscono ulteriormente l'esperienza dei partecipanti.

Quest'anno, per la prima volta, i partecipanti potranno camminare lungo 16 itinerari interamente ed esclusivamente a piedi, senza l'ausilio di transfer, favorendo così un'esperienza ancora più immersiva e autentica nei territori attraversati.

Inoltre, sabato 4 ottobre l'evento si aprirà a tutti: appassionati di trekking, delegazioni e camminatori potranno partecipare liberamente, superando la formula delle scorse edizioni riservata solo a giornalisti, influencer ed esperti del settore. Un'altra novità riguarda la possibilità di percorrere alcuni percorsi in bici, tra cui la Ciclovia del Cammino Minerario di Santa Barbara, insignita di una menzione speciale in occasione dell'Oscar italiano del cicloturismo 2024.

Un'opportunità in più per gli amanti delle due ruote che desiderano esplorare il territorio in modalità slow.



