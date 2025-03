Incendio in casa a Sassari, coppia in salvo ma muore il cane

Un incendio è scoppiato stanotte in un appartamento di via Copenaghen, a Sassari. Una coppia è stata tratta in salvo dai vigili del fuoco, entrambi sono rimasti leggermente intossicati e ustionati e sono stati ricoverati all'ospedale Santissima Annunziata. Il loro cane è morto soffocato dal fumo sprigionato dalle fiamme.

L'incendio è scoppiato intorno alle 2, a innescare il fuoco sarebbe stato un corto circuito nella cucina dell'appartamento al sesto piano di un palazzo. I vigili del fuoco hanno avuto difficoltà a raggiungere l'abitazione con l'autoscala a causa delle auto parcheggiate disordinatamente per la via.

Sul posto sono intervenuti anche le ambulanze del 118 e i carabinieri del nucleo radiomobile di Sassari.

Dopo aver spento le fiamme, i vigili del fuoco hanno dichiarato inagibile l'appartamento.



