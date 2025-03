Donne molestate in strada a Cagliari, c'è una denuncia

Un uomo è stato denunciato nell'ambito delle indagini condotte dalla Squadra mobile della Questura di Cagliari sui numerosi episodi di molestie avvenuti negli ultimi mesi in città.

Prese di mira, soprattutto, donne sole che rientrano a casa di sera. La polizia di Stato ha raccolto decine di testimonianze, alcune delle quali formalizzate in denunce, e tracciato una mappa delle zone in cui sono avvenute le molestie e una descrizione dell'autore.

Questo ha permesso di accertare che non si tratta di un maniaco isolato, ma di persone diverse che hanno agito e agiscono in momenti diversi. Alcuni di loro, da quanto si apprende, avrebbero problemi psichici.

Massimo riserbo, da parte degli investigatori sul denunciato che avrebbe avvicinato e tentato di molestare una giovane donna.

Le indagini proseguono anche per individuare gli autori degli altri episodi e, in particolare, quelli avvenuti in via Giotto.





