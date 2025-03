Cagliari, martedì 18 apre il mercato civico provvisorio

Tutto confermato: l'apertura al pubblico del mercato civico provvisorio di piazza Amedeo Nazzari è prevista per martedì 18.

Alle 9.30 il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, e l'assessore allo Sviluppo economico e settori produttivi, Carlo Serra, incontreranno i concessionari e i cagliaritani in occasione della prima giornata.

L'attivazione del mercato provvisorio di piazza Nazzari- spiega il Comune in una nota - rappresenta un passaggio fondamentale per garantire la continuità delle attività commerciali e per preservare il legame con la cittadinanza durante il periodo necessario all'esecuzione dei lavori di ristrutturazione e valorizzazione dello storico Mercato di San Benedetto.

L'amministrazione comunale - continua la nota - conferma il proprio impegno a sostegno delle attività produttive e della rete commerciale cittadina, garantendo supporto, soluzioni funzionali adeguate e tempestive per gli operatori del Mercato e per la comunità.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA