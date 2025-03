Assalto a portavalori, trovata bruciata la seconda auto

E' stata ritrovata, bruciata, anche la seconda auto usata per la fuga dal commando armato che giovedì ha assaltato un furgone portavalori della Mondialpol sulla provinciale 24, tra Torpè e Lodè, in provincia di Nuoro.

L'auto, una Fiat Punto, era stata abbandonata nella pineta di Mandras a Siniscola.

La prima auto, una Volkswagen Polo, era stata ritrovata poco dopo l'assalto, ed era stata rubata nei giorni precedenti a Ortueri. In questa auto la polizia ha rinvenuto dei chiodi e una tanica di benzina, segno che i banditi non hanno fatto in tempo a incendiarla, così come invece hanno fatto con la Punto ritrovata stamattina a Siniscola.

Intanto proseguono le indagini e la caccia al commando armato, composto almeno da quattro persone, che dopo l'assalto al furgone si è dileguato. Posti di blocco in tutta la zona e perquisizioni mirate, ma sinora nessuna traccia dei banditi.





