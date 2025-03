"Verso Sud", export e occupazione giovanile in aumento

Tracciare una visione strategia per la Sardegna e colmare il prima possibile quel gap che separa l'isola dalle zone più dinamiche del Paese. E' l'obiettivo di "Verso Sud", il road show della piattaforma internazionale promossa da Teha Group Ambrosetti, che oggi è sbarcato a Nuoro.

L'iniziativa si è confermata come una piattaforma pubblico-privata nazionale e internazionale di incontro tra imprese, Istituzioni e mondo accademico, con l'obiettivo di tracciare una visione strategica del Sud Italia quale fulcro delle dinamiche di sviluppo euro-mediterranee. L'evento, ospitato per la prima volta in Sardegna e giunto alla quarta edizione, si è svolto all'Istituto superiore regionale etnografico. Alla presenza della presidente della Regione Alessandra Todde, l'incontro ha offerto un'analisi approfondita delle sfide e delle opportunità della Sardegna, un territorio strategico, capace di contribuire in modo significativo alla definizione di un Mediterraneo sempre più centrale nei grandi cambiamenti geopolitici, economici e sociali.

La crescita di alcuni parametri chiave in Sardegna dimostra un buon dinamismo economico e sociale, con un forte incremento dell'export (+58,7% tra il 2019 e il 2022) e degli investimenti fissi lordi privati (+15,2% tra il 2021 e il 2022). Il mercato del lavoro registra una crescita dell'occupazione giovanile (+2,9 p.p. tra il 2022 e il 2023) e un calo dei Neet (-4,6 p.p.

tra il 2019 e il 2023), entrambi superiori alla media nazionale.

"Questa piattaforma vuole cambiare il paradigma: basta con il Sud che si lamenta - ha detto l'amministratore delegato Teha Group, Valerio De Molli - puntiamo sui punti forti e a essere aperti. Per la Sardegna bisogna mettere assieme l'arcaismo con il futuro. Sarebbe bello per il 2027, centenario di Grazia Deledda, avere un programma preciso sullo sviluppo di questo territorio". Tra "i punti forti", "l'Economia del Mare che nell'ultimo anno è cresciuta del 27,7% e l'agroalimentare" mentre "la perdita di capitale umano con la fuga dei cervelli di ben 5 mila ragazzi e ragazze l'anno" che "il progetto dell'Einstein Telescope può invertire facendolo diventare una sorta di Cern della Sardegna".

"Per questo importante appuntamento voglio parlare di coraggio: il coraggio, fonte di energia rinnovabile dell'Isola - ha esordito la presidente della Regione Alessandra Todde - .

Coraggio di osare, di guardare oltre l'immediato e di immaginare e costruire la Sardegna del futuro, che vorrei diventasse un modello di innovazione, sostenibilità e inclusione, di atrattività per i giovani". La governatrice ha poi affrontato tutte le "leve di competitività", in primo luogo "l'Einstein Telescope che può essere il volano principale dello sviluppo del nostro territorio". "Per realizzare questo futuro - ha detto - servono infrastrutture adeguate, materiali e immateriali ed è proprio su questo fronte che la Regione sta investendo: soprattutto in istruzione e formazione. Serve cambiare postura: non essere più quelli con il cappello in mano. La vocazione dei territori non va violentata, serve quindi ad esempio un'Azienda energetica regionale che gestisca le energie rinnovabili.

Servono collegamenti aerei e ferroviari (Nuoro è l'unico capoluogo di provincia in Italia senza un collegamento su ferro, ndr), marittimi, riassetto della rete viaria interna. Con il programma Next Med possiamo puntare a fare della Sardegna un ponte naturale verso l'Africa e il Medioriente".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA