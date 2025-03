Vaccini per meningococco B a lavoratori a contatto con pubblico

La vaccinazione gratuita contro il meningococco di tipo B sarà estesa, a partire da lunedì prossimo, a una nuova categoria di soggetti: tutti i lavoratori residenti in provincia di Oristano che prestano servizio a contatto con il pubblico, come ad esempio gli insegnanti ed il personale amministrativo, tecnico e ausiliario delle scuole, gli impiegati delle Poste e degli uffici a contatto con il pubblico, i commessi di supermercati e negozi, che non siano già vaccinati contro questo specifico gruppo, potranno richiedere la somministrazione del vaccino su base volontaria. Lo ha stabilito, d'intesa con la direzione generale della Asl 5 di Oristano, la direttrice del dipartimento di Prevenzione Maria Valentina Marras che lunedì aveva già proposto la somministrazione gratuita del vaccino anti-meningococcico di tipo B a tutti i giovani dagli 11 ai 25 anni residenti in provincia di Oristano, a seguito del riscontro del batterio in un diciottenne di Ghilarza che ne aveva causato la morte nella notte tra venerdì 7 e sabato 8 marzo.

"Dopo aver effettuato una capillare operazione di profilassi fra i contatti del giovane ghilarzese ed aver avviato lunedì la vaccinazione gratuita per gli adolescenti, fascia d'età a maggiore rischio - spiega Marras - ora allargheremo ulteriormente il raggio d'azione della campagna di prevenzione del meningococco di tipo B, coinvolgendo, su base volontaria, il personale che lavora a contatto con il pubblico, come quello di scuole, sportelli di front office, supermercati, ed è quindi maggiormente esposto alla possibilità di un'infezione. Come in precedenza - prosegue la direttrice del dipartimento di Prevenzione - invitiamo le persone che rientrano in queste categorie di lavoratori a sottoporsi alla vaccinazione, che protegge in maniera efficace dalla malattia".

Cinque i centri vaccinali della provincia in cui è possibile ricevere la somministrazione del vaccino: Oristano (via Carducci, 35), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; Ales (via IV novembre), dal lunedì al giovedì, dalle 9.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 17; Bosa (via Amsicora, 16), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; Ghilarza (piazza S.Palmerio, 1), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17; Terralba (viale Sardegna, 74), dal lunedì al giovedì, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 17.

"Considerata l'alta affluenza registrata finora - aggiunge la Asl per organizzare al meglio le attività di somministrazione ed evitare lunghe attese, occorrerà prenotare la vaccinazione o presentandosi personalmente nelle sedi vaccinali o inviando una richiesta all'indirizzo vaccinazioni@asloristano.it. Nella e-mail dovranno essere specificati nome, cognome e data di nascita del soggetto da vaccinare e numero di telefono a cui essere ricontattati per fissare l'appuntamento vaccinale".





