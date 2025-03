Ucciso a Carnevale, domani a Ilbono i funerali dell'operaio

Il funerale di Giovanni Mameli, l'operaio di Ilbono, ucciso 10 giorni fa durane una festa di carnevale a Bari Sardo, sarà celebrato domani alle 15 ella chiesa di San Giovanni Battista. La Procura di Lanusei ha rilasciato il nulla osta per la restituzione della salma di Marco Mameli alla famiglia. Il certificato, firmato stamattina dalla sostituta procuratrice Giovanna Morra, titolare dell'inchiesta (al momento senza indagati) per omicidio, era atteso da diversi giorni.

In occasione dei funerale il sindaco di Ilbono Giampietro Murru proclamerà il lutto cittadino.

Nel frattempo sul fronte delle indagini si attende ancora una svolta. Ieri Giampaolo Migali, il 26enne indagato per il ferimento di Andrea Contu, avvenuto l'1 marzo a Bari Sardo, durante i festeggiamenti per il carnevale, la sera stessa dell'omicidio di Mameli, si è avvalso della facoltà di non rispondere ma avrebbe rilasciato dichiarazioni spontanee dicendosi completamente estraneo al delitto.

Gli agenti del Commissariato di Tortolì stanno proseguendo il lavoro alla ricerca dell'arma del delitto e per dare un nome e un volto all'assassino.



