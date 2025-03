Tommy Emmanuel in concerto a Cagliari il 7 febbraio 2026

C'è anche Cagliari fra le dieci tappe del nuovo tour italiano di Tommy Emmanuel che prenderà il via il 28 gennaio del prossimo anno: promosso dalla cooperativa Forma e Poesia nel Jazz, l'appuntamento nel capoluogo sardo con il chitarrista australiano è per il 7 febbraio al padiglione D della Fiera.

Riconosciuto come uno dei massimi interpreti della chitarra acustica a livello mondiale, noto per il suo fingerstyle, Tommy Emmanuel è un autentico virtuoso delle sei corde, capace di suonare simultaneamente tutte le parti di un'intera band, danzando con le dita sulla tastiera con una destrezza e una velocità fuori del comune. Classe 1955, il musicista nativo di Muswellbrook ha forgiato uno stile personale in un crogiolo di influenze di tutti i generi, dal pop al bluegrass, dal jazz al rock'n'roll: uno stile con cui ha conquistato un pubblico sempre più ampio ed eterogeneo attraverso le sue performance e una vasta discografia (27 album in studio e sette dal vivo, oltre a vari singoli e compilation) che gli hanno fruttato svariate nomination e un premio ai Grammy Awards, diversi Aria Awards, IBMA Awards e tanti riconoscimenti come "Miglior chitarrista acustico" nei sondaggi dei lettori delle riviste musicali.

"Ogni concerto è una nuova occasione per connettermi con il pubblico e raccontare storie attraverso la musica - ha dichiarato - Non vedo l'ora di tornare sui palchi italiani e condividere questa esperienza unica con tutti i miei fan".

Intanto parte già la prevendita dei biglietti su boxofficesardegna.it e a Cagliari nel punto vendita in viale Regina Margherita, 43 (tel. 070657428).



