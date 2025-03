Niente formazione a dipendenti,nei guai titolare bar Villasimius

I carabinieri del nucleo ispettorato del Lavoro di Cagliari hanno denunciato una donna di 38 anni, residente a Quartu Sant'Elena, titolare di un bar del centro per gravi violazioni della normativa in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, in particolare per non aver garantito ai propri dipendenti una formazione adeguata e sufficiente in tema di salute e sicurezza.

Per le irregolarità riscontrate, sono state elevate sanzioni per un ammontare complessivo pari a 1.850,99 euro.

I carabinieri del Nil di Cagliari fanno sapere che "proseguono l'attività di controllo sul rispetto delle normative a tutela della sicurezza dei lavoratori, confermando il costante impegno dell'Arma nel vigilare sul rispetto delle leggi a tutela dei diritti e della salute dei cittadini, anche negli ambienti professionali".



