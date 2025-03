Momenti di paura questa mattina in viale Cimitero a Cagliari, all'altezza dell'impianto sportivo dell'Ossigeno. Probabilmente a causa del maltempo, con la pioggia incessante di questa notte, un albero è precipitato su una recinzione colpendo anche un'auto.

Fortunatamente in quel momento non stava passando nessuno: i campi da calcetto dell'impianto sportivo sono frequentati soprattutto dal pomeriggio in poi. L'area è stata subito delimitata e isolata.



