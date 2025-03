La Sardegna si mobilita per l'Europa, manifestazione a Cagliari

Sarà piazza del Carmine, a Cagliari, ad accogliere l'appuntamento del 15 marzo a partire dalle 15 la mobilitazione nazionale "Una piazza per l'Unione", una manifestazione a favore dell'Europa unita. In un contesto geopolitico segnato da tensioni internazionali, dalla crescente avanzata dei nazionalismi, anche la Sardegna risponde all'appello per una Europa unita, democratica e più vicina ai cittadini.

L'iniziativa, che si svolgerà contemporaneamente in diverse città italiane, vuole essere "un momento di partecipazione attiva per riaffermare i valori europei e contrastare la frammentazione politica che rischia di indebolire il progetto comunitario". Nell'isola, le manifestazioni in programma saranno un'occasione "per sottolineare il ruolo della Sardegna all'interno dell'Europa e il contributo che essa può offrire in termini di cultura, economia e innovazione".

Nelle intenzioni degli organizzatori non una semplice manifestazione, ma un evento "dal forte valore simbolico: nessuno slogan divisivo, solo il blu dell'Europa come segno di appartenenza e impegno verso un'Unione più solida e inclusiva." L'obiettivo è quello di lanciare un messaggio chiaro: "Gli europei vogliono un'Europa unita nella diversità".



