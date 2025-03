Giornate orientamento, Ateneo Sassari accoglie i futuri studenti

Il 3 e il 4 aprile, nel polo bionaturalistico di Piandanna, si svolgeranno le giornate di orientamento universitario, il tradizionale appuntamento con cui l'Ateneo di Sassari si presenta ai futuri studenti.

Nei due giorni, dalle 9 alle 14, studenti e studentesse delle scuole superiori della Sardegna potranno esplorare l'ampia offerta formativa dell'Università di Sassari e ricevere un supporto concreto nella scelta del proprio futuro accademico.

Con lo slogan "Ogni percorso inizia con una scelta", le Giornate di orientamento vedranno la partecipazione di docenti e studenti dell'Ateneo che accompagneranno i ragazzi e le ragazze in un viaggio alla scoperta dei 10 dipartimenti dell'Università di Sassari e dei relativi corsi di laurea.

Saranno presenti anche stand informativi sui servizi agli studenti e si terranno incontri dedicati per approfondire ogni percorso accademico. Ci sarà inoltre l'opportunità di visitare gli spazi informative dell'Ersu, dell'Accademia di Belle arti "Mario Sironi", del Conservatorio di musica "L. Canepa", del Comune di Sassari e di altri enti e istituzioni.

Nelle due mattinate i visitatori potranno partecipare ad attività pratiche, scientifiche e di laboratorio, come "Esperimenti di chimica", "Cambia prospettiva: il mondo delle piante visto al microscopio" e "Infermieristica e trasformazione digitale".

Saranno presentati i corsi di laurea con focus sulle varie discipline; ci saranno seminari tematici, diverse attività di preparazione ai corsi a numero programmato e sessioni di orientamento alla scelta universitaria.

La partecipazione può avvenire tramite le scuole o in forma individuale. Entro il 20 marzo le scuole interessate possono contattare l'Ufficio orientamento per prenotare la partecipazione.

L'Università ha realizzato una serie di attività di supporto all'evento. In particolare, è stato realizzato un canale Instagram dedicato @percorsi_uniss e una playlist sul canale Youtube dell'Ateneo @unisstube.

Su questa piattaforma verranno pubblicati contenuti mirati all'orientamento, video e reel in cui gli studenti universitari presenteranno i corsi di laurea ai loro colleghi e colleghe più giovani, raccontando la propria esperienza in modo diretto e immediato.



