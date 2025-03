Basket: la Dinamo domenica a Treviso cerca punti salvezza

La Dinamo Banco di Sardegna Sassari giocherà domenica pomeriggio, alle 18:15, a Treviso in cerca di una vittoria e dei punti che la tengano a distanza di sicurezza dalla zona retrocessione.

La sfida contro la Nutribullet Treviso è stata presentata questa mattina nella Club house dei biancoblu dal coach Massimo Bulleri e dal centro Luca Vincini.

"Treviso è un posto speciale per me e per tutti quelli che mi vogliono bene. È stata una parte importantissima della mia carriera e rimarrò sempre legato a questa città, che rispetto molto. Passando ai temi del campo, affrontiamo una squadra che ha grande talento individuale e caratteristiche offensive importanti, sia in campo aperto che a difesa schierata", ha detto il coach.

"Il ritmo e l'imprevedibilità sono le loro armi migliori. Il nostro obiettivo sarà arginare il loro flusso di gioco e limitare il loro ritmo, con particolare attenzione al tiro da tre punti e alle situazioni di uno contro uno".

La Dinamo arriva da quattro sconfitte consecutive e per Vincini è il momento di reagire: "Dobbiamo ripartire dall'atteggiamento che abbiamo avuto in casa e contro Venezia.

Aldilà del risultato, dobbiamo portarci dietro le cose positive e invertire la rotta. Il test vero sarà in partita. Prepariamo una partita una alla volta, cercando di vincerle tutte, senza fare distinzioni tra avversari. L'approccio deve essere lo stesso, indipendentemente dal contesto".



