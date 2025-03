Assalto a portavalori, prosegue caccia al commando nel Nuorese

Un'azione fulminea e studiata nei minimi dettagli, ma che potrebbe aver lasciato con un pugno di mosche il commando. Ovviamente se ha funzionato il dispositivo di sicurezza che macchia indelebilmente le banconote - si parla di circa 90mila euro - come ha sostenuto la dirigenza della Mondialpol.

All'indomani dell'agguato al furgone portavalori della società di vigilanza e trasporto valori sulla provinciale 24, tra Torpè e Lodè, in provincia di Nuoro, le indagini procedono ma apparentemente senza alcuna novità rilevante.

Gli investigatori sono impegnati con le attività tradizionali - posti di blocco e qualche perquisizione mirata - ma del commando ancora nessuna traccia. Delle due auto utilizzate dai malviventi solo una è stata ritrovata: una Wolksvagen Polo, risultata rubata nei giorni precedenti a Ortueri. L'auto è stata abbandonata dal commando in direzione di Lodi sempre nella strada provinciale teatro della rapina.

Malviventi in fuga e con grande fretta tanto che hanno evitato di dare fuoco all'auto, al cui interno la polizia ha rinvenuto dei chiodi e una tanica di benzina. L'agguato è stato pianificato e portato a termine armi in pugno: sono stati esplosi almeno una decina di colpi in direzione del furgone.

Quasi tutti a breve distanza.

Non casuale la scelta nemmeno della zona in cui agire, una strada isolata e con scarsa ricezione telefonica, così come prendere di mira un furgone della Mondialpol con un solo operatore a bordo. Il vigilante, malgrado il comprensibile choc, non ha riportato ferite.



