Artigiani in difficoltà, mancano gli addetti specializzati

Nelle aziende artigiane della Sardegna cresce il lavoro ma aumenta la mancanza di figure professionali adeguate: nel 2024 gli artigiani sardi hanno programmato l'assunzione di 16.230 addetti ma ne hanno trovati solo 8.720, con una difficoltà di reperimento che è arrivata al 53,7%, ovvero il 3% in più rispetto al 2023 anno in cui si arrivò al 50,7%. Gli ingressi al lavoro offerti dalle imprese artigiane sarde rappresentano il 10,2% di tutte le assunzioni previste nell'Isola. La panoramica arriva dal dossier realizzato dall'Ufficio Studi di Confartigianato Imprese Sardegna, sui dati Excelsior 2023-2024.

Tale difficoltà si ferma al 45,8% se si analizza l'intero panorama delle imprese isolane e al 46,4% se si prendono in considerazione tutte le micro e piccole imprese (MPI); per questo la difficoltà che hanno le imprese artigiane a trovare addetti è maggiore del 7,9% rispetto alla totalità delle attività produttive sarde, ed è maggiore del 7,3% rispetto a tutte le MPI.

"I dati confermano quanto il fenomeno della difficoltà di reperimento del personale stia diventando un vero problema per le imprese, siamo al paradosso: il lavoro c'è, mancano i lavoratori - afferma Giacomo Meloni, presidente di Confartigianato Sardegna - nel frattempo il 21,4% dei giovani tra i 15 e 29 anni che non cerca lavoro, non studia e non si forma, i cosiddetti NEET, soprattutto in Sardegna, rappresenta un assurdo "spreco", una vera e propria emergenza da affrontare rapidamente. Di questo passo, ci giochiamo il futuro del Made in Sardegna e Made in Italy. Bisogna insegnare ai giovani che nell'impresa ci sono opportunità, adeguatamente retribuite per realizzare il proprio talento, le proprie ambizioni, per costruirsi il futuro".

"Altro tema fondamentale è quello delle competenze - continua il presidente - ad essere introvabili sono soprattutto le figure con preparazioni specifiche. In tal senso gioca un ruolo cruciale la formazione. Questo facilita l'avvicinamento degli utenti al mercato del lavoro, consentendo di acquisire competenze specifiche e di capire le reali necessità ed esigenze delle aziende".

Per gli artigiani occorre un'operazione di politica economica e culturale che avvicini la scuola al mondo del lavoro, per formare i giovani con una riforma del sistema di orientamento scolastico che rilanci gli istituti professionali e gli istituti tecnici, investa sulle competenze a cominciare da quelle digitali e punti sull'alternanza scuola lavoro e sull'apprendistato duale e professionalizzante.

"Va colmata la distanza tra scuola e mercato del lavoro - aggiunge Meloni - sono indispensabili efficaci politiche attive, a partire da una riforma del sistema di orientamento scolastico e professionale, che rilanci gli istituti professionali e tecnici, investa sulle competenze e punti sull'apprendistato".





