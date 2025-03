Ad Abbanoa gestione del sistema fognario di Palau e Porto Rafael

L'Egas e il Comune di Palau hanno completato il percorso che prevede il trasferimento della gestione delle infrastrutture idriche fognarie nel territorio di Punta Sardegna e Porto Rafael ad Abbanoa. Grazie all'accordo tra gli enti e l'amministrazione comunale palaese il servizio garantito sarà maggiormente efficiente e sicuro sia per i cittadini residenti che per le attività economiche che si trovano in quest'area di straordinaria bellezza e vocazione turistica.

Il trasferimento non si limita alla sola presa in carico delle infrastrutture, ma prevede un piano di interventi per il miglioramento della rete idrica e fognaria. Le opere sono suddivise in due fasi: la prima, a breve termine, dedicata alla messa in sicurezza delle infrastrutture con un investimento di circa 700mila euro e la seconda, a medio-lungo termine, dedicata all'efficientamento del servizio che vedrà in campo oltre 3,6 milioni di euro.

La fase iniziale garantirà la continuità del servizio e ha lo scopo di prevenire criticità nella rete esistente con numerose manutenzioni. Mentre la fase a medio-lungo termine prevede il potenziamento delle infrastrutture per garantire un servizio moderno e affidabile con la sostituzione e il potenziamento delle condotte idriche, la riqualificazione e l'ammodernamento delle reti fognarie; verranno effettuati interventi sulle stazioni di sollevamento e rilancio per aumentarne la capacità e l'affidabilità, oltre all'ottimizzazione della gestione delle risorse idriche attraverso sistemi di telecontrollo e automazione.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA